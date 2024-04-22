Колычев Иван Больший Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолычев Иван Больший Иванович

Колычев Иван Больший Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1658

Дата смерти

1713

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Колычев Иван Михайлович

Мать: Колычева Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1690

Сын: Колычев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1690

Сын: Колычев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1700

Сын: Колычев Александр Иванович

Мать ребёнка: Колычева Авдотья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1700

Сын: Колычев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Колычева Авдотья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1713
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close