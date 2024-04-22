Колычев Иван Больший Иванович
Место рождения
Дата рождения1658
Дата смерти1713
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Колычев Иван Михайлович
Мать: Колычева Анна Степановна
Рождение ребёнка
До 1690
Мать ребёнка: Колычева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
До 1690
Мать ребёнка: Колычева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
До 1700
Сын: Колычев Александр Иванович
Мать ребёнка: Колычева Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
До 1700
Мать ребёнка: Колычева Авдотья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1713