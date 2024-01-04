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Колычев Александр Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

До 1700

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700

Отец: Колычев Иван Больший Иванович

Мать: Колычева Авдотья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1723

Сын: Колычев Лев Александрович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Исаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1724

Сын: Колычев Иван Александрович

Мать ребёнка: Колычева Марфа Исаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1725

Дочь: Белаго Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Колычева Марфа Исаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Савёлова Анна Александровна

Мать ребёнка: Колычева Аксинья Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Тинькова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Колычева Аксинья Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер флота
Смерть
1777
Москва, город федерального значения Москва
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