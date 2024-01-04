Колычев Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1700
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1700
Рождение ребёнка
После 1723
Сын: Колычев Лев Александрович
Мать ребёнка: Колычева Марфа Исаевна
Рождение ребёнка
После 1724
Сын: Колычев Иван Александрович
Мать ребёнка: Колычева Марфа Исаевна
Рождение ребёнка
После 1725
Дочь: Белаго Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Колычева Марфа Исаевна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Савёлова Анна Александровна
Мать ребёнка: Колычева Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Тинькова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Колычева Аксинья Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер флота
Смерть
1777