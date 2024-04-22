Савёлова (Колычева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савёлова (Колычева) Анна Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Колычев Александр Иванович

Мать: Колычева Аксинья Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1760

Муж: Савёлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Воейкова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Лунина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березникова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1790
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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