Савёлова (Колычева) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Бракосочетание
1760
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Воейкова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Лунина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березникова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Савёлов Дмитрий Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1790