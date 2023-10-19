Савёлов Дмитрий Петрович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1780
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Российская Империя
Бракосочетание
1760
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Воейкова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Савёлова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Лунина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Савёлова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березникова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Савёлова Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1780