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Савёлов Дмитрий Петрович

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1780

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Савелов Петр Тимофеевич

Мать: Савелова Прасковья Васильевна

Российская Империя
Бракосочетание
1760

Жена: Савёлова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Воейкова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Савёлова Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Лунина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Савёлова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березникова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Савёлова Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1780
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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