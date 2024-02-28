Воейкова (Савёлова) Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти30.07.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евреинова Анна Петровна
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Заборовская Степанида Петровна
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
26.03.1784
Дочь: Третьякова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
18.11.1789
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
16.05.1791
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
26.08.1793
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ухтомская Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сессаревская Софья
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Смерть
30.07.1854