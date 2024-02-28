Воейкова (Савёлова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоейкова (Савёлова) Наталья Дмитриевна

Воейкова (Савёлова) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1761

Дата смерти

30.07.1854

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Савёлов Дмитрий Петрович

Мать: Савёлова Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1780

Муж: Воейков Пётр Степанович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евреинова Анна Петровна

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Заборовская Степанида Петровна

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1784

Дочь: Третьякова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.11.1789

Сын: Воейков Николай Петрович

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1791

Сын: Воейков Степан Петрович

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.1793

Сын: Воейков Степан Петрович

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ухтомская Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1802

Сын: Воейков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сессаревская Софья

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Смерть
30.07.1854
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close