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Воейков Пётр Степанович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.01.1757

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1757

Отец: Воейков Стефан Михайлович

Мать: Воейкова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1780

Жена: Воейкова Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евреинова Анна Петровна

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Заборовская Степанида Петровна

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1784

Дочь: Третьякова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.11.1789

Сын: Воейков Николай Петрович

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1791

Сын: Воейков Степан Петрович

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.08.1793

Сын: Воейков Степан Петрович

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ухтомская Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1802

Сын: Воейков Пётр Петрович

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сессаревская Софья

Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1818
Москва, город федерального значения Москва
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