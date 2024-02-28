Воейков Пётр Степанович
Место рождения
Дата рождения08.01.1757
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1757
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евреинова Анна Петровна
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Заборовская Степанида Петровна
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.03.1784
Дочь: Третьякова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.11.1789
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.05.1791
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.08.1793
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ухтомская Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сессаревская Софья
Мать ребёнка: Воейкова Наталья Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1818