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Воейков Николай Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.11.1789

Дата смерти

25.04.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1789

Отец: Воейков Пётр Степанович

Мать: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
19.11.1789
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1814

Жена: Воейкова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фон Ренне Мария Николаевна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Воейкова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.09.1819

Дочь: Оболенская Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1821

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бове Анна Николаевна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1858

Жена: Воейкова Юлия Адальбертовна

Рождение ребёнка
15.02.1859

Дочь: Фон Бенкендорф Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Воейкова Юлия Адальбертовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1860

Сын: Воейков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Воейкова Юлия Адальбертовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1864

Дочь: Фон Корф Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Воейкова Юлия Адальбертовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1864

Сын: Воейков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Воейкова Юлия Адальбертовна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
25.04.1868
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
27.04.1868
Москва, город федерального значения Москва
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