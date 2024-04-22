Воейков Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения18.11.1789
Дата смерти25.04.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1789
Крещение
19.11.1789
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фон Ренне Мария Николаевна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Воейкова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.09.1819
Дочь: Оболенская Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
19.02.1821
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бове Анна Николаевна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Григорьевна
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
15.02.1859
Дочь: Фон Бенкендорф Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Воейкова Юлия Адальбертовна
Рождение ребёнка
08.04.1860
Мать ребёнка: Воейкова Юлия Адальбертовна
Рождение ребёнка
18.01.1864
Дочь: Фон Корф Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Воейкова Юлия Адальбертовна
Рождение ребёнка
27.10.1864
Сын: Воейков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Воейкова Юлия Адальбертовна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
25.04.1868
Похороны
27.04.1868