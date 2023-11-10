фон Корф (Воейкова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1864
Дата смерти12.12.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1864
Крещение
21.01.1864
Бракосочетание
22.04.1881
Рождение ребёнка
21.02.1882
Дочь: Чулкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Фон Корф Николай Фердинандович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.12.1888
Похороны
14.12.1888