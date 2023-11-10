фон Корф (Воейкова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Корф (Воейкова) Надежда Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.01.1864

Дата смерти

12.12.1888

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1864

Отец: Воейков Николай Петрович

Мать: Воейкова Юлия Адальбертовна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
21.01.1864
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.04.1881

Муж: Фон Корф Николай Фердинандович

Рождение ребёнка
21.02.1882

Дочь: Чулкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Фон Корф Николай Фердинандович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.12.1888
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
14.12.1888
Москва, город федерального значения Москва
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