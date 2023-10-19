Воейкова (Орда) Юлия Адальбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Орда) Юлия Адальбертовна

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Место рождения

Минская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1839

Дата смерти

22.06.1917

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Минская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1858

Муж: Воейков Николай Петрович

Рождение ребёнка
15.02.1859

Дочь: Фон Бенкендорф Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.1860

Сын: Воейков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1864

Дочь: Фон Корф Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1864

Сын: Воейков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.1917
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
24.06.1917
Москва, город федерального значения Москва
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