Воейкова (Орда) Юлия Адальбертовна
Место рожденияМинская Губерния Российская Империя
Дата рождения1839
Дата смерти22.06.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1858
Рождение ребёнка
15.02.1859
Дочь: Фон Бенкендорф Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1860
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1864
Дочь: Фон Корф Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1864
Сын: Воейков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
22.06.1917
Похороны
24.06.1917