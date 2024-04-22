фон Ренне (Воейкова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Ренне (Воейкова) Мария Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1815

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Воейков Николай Петрович

Мать: Воейкова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фон Ренне Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Фон Ренне Владимир Оттович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1840

Сын: Фон Ренне Николай Владимирович

Отец ребёнка: Фон Ренне Владимир Оттович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ренне Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Фон Ренне Владимир Оттович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ренне Василий Владимирович

Отец ребёнка: Фон Ренне Владимир Оттович

Смерть
1865
Москва, город федерального значения Москва
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