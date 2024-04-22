фон Ренне (Воейкова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1865
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фон Ренне Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Фон Ренне Владимир Оттович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фон Ренне Николай Владимирович
Отец ребёнка: Фон Ренне Владимир Оттович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Ренне Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Фон Ренне Владимир Оттович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Ренне Василий Владимирович
Отец ребёнка: Фон Ренне Владимир Оттович
Смерть
1865