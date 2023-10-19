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фон Ренне Владимир Оттович

Место рождения

Shilovo

Дата рождения

1811

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Shilovo
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фон Ренне Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Фон Ренне Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1840

Сын: Фон Ренне Николай Владимирович

Мать ребёнка: Фон Ренне Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ренне Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Фон Ренне Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Ренне Василий Владимирович

Мать ребёнка: Фон Ренне Мария Николаевна

Смерть
1881
Slobodka
Slobodka
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