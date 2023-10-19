фон Ренне Владимир Оттович
Место рожденияShilovo
Дата рождения1811
Дата смерти1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фон Ренне Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Фон Ренне Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фон Ренне Николай Владимирович
Мать ребёнка: Фон Ренне Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Ренне Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Фон Ренне Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Ренне Василий Владимирович
Мать ребёнка: Фон Ренне Мария Николаевна
Смерть
1881
Slobodka
Slobodka