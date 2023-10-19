Воейкова (Осипова) Анна Григорьевна
Место рожденияКалужская Губерния Российская Империя
Дата рождения1798
Дата смерти1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Калужская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фон Ренне Мария Николаевна
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Воейкова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1819
Дочь: Оболенская Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1821
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бове Анна Николаевна
Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович
Смерть
1855