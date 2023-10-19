Воейкова (Осипова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Осипова) Анна Григорьевна

Место рождения

Калужская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1798

Дата смерти

1855

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Калужская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1814

Муж: Воейков Николай Петрович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фон Ренне Мария Николаевна

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Воейкова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.09.1819

Дочь: Оболенская Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1821

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бове Анна Николаевна

Отец ребёнка: Воейков Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1855
Москва, город федерального значения Москва
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