Бове (Воейкова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бове (Воейкова) Анна Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1825

Дата смерти

20.12.1849

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Воейков Николай Петрович

Мать: Воейкова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бове Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1844

Муж: Бове Николай Осипович

Рождение ребёнка
23.08.1845

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бове Николай Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.07.1846

Сын: Бове Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бове Николай Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1848

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Бове Николай Осипович

Рождение ребёнка
03.12.1849

Дочь: Булгакова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Бове Николай Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1849
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
22.12.1849
Москва, город федерального значения Москва
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