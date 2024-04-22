Бове (Воейкова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти20.12.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1843
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
23.08.1845
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бове Николай Осипович
Рождение ребёнка
05.07.1846
Отец ребёнка: Бове Николай Осипович
Рождение ребёнка
11.03.1848
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Бове Николай Осипович
Рождение ребёнка
03.12.1849
Дочь: Булгакова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Бове Николай Осипович
Смерть
20.12.1849
Похороны
22.12.1849