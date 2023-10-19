(Бове) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бове) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1848

Дата смерти

02.01.1887

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1848

Отец: Бове Николай Осипович

Мать: Бове Анна Николаевна

Рождение ребёнка
21.05.1869

Дочь: Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Варженевский Гаврила Александрович

Рождение ребёнка
25.11.1870

Сын: Варженевский Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Варженевский Гаврила Александрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Полянская Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Варженевский Гаврила Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.01.1887
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