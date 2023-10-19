Варженевский Гаврила Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варженевский Гаврила Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1869

Дочь: Елизавета Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
25.11.1870

Сын: Варженевский Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Полянская Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Евдокия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1891
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