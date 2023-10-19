Варженевский Гаврила Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1869
Дочь: Елизавета Гавриловна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
25.11.1870
Сын: Варженевский Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Полянская Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Евдокия Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1891