Бове Николай Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБове Николай Осипович

Бове Николай Осипович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.09.1818

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1844

Жена: Бове Анна Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1845

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Бове Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.07.1846

Сын: Бове Николай Николаевич

Мать ребёнка: Бове Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1848

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Бове Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1849

Дочь: Булгакова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Бове Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
судья
Смерть
1870
Можайск, Можайский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close