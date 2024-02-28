Бове Николай Осипович
Место рождения
Дата рождения16.09.1818
Дата смерти1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1844
Жена: Бове Анна Николаевна
Рождение ребёнка
23.08.1845
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Бове Анна Николаевна
Рождение ребёнка
05.07.1846
Мать ребёнка: Бове Анна Николаевна
Рождение ребёнка
11.03.1848
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Бове Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.12.1849
Дочь: Булгакова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Бове Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
судья
Смерть
1870
Можайск, Можайский, Московская область