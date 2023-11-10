Булгакова (Бове) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова (Бове) Вера Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.12.1849

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1849

Отец: Бове Николай Осипович

Мать: Бове Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
06.12.1849
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1870

Муж: Bulgakov Alexander Pavlovich

Рождение ребёнка
02.11.1871

Сын: Булгаков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Людоговская Елена Александровна

Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Людоговская Мария Александровна

Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich

Рождение ребёнка
1880

Сын: Булгаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1882

Дочь: Полянская Вера Александровна

Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.12.1883

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1885

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1931
Москва, город федерального значения Москва
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