Булгакова (Бове) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1849
Дата смерти1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1849
Отец: Бове Николай Осипович
Мать: Бове Анна Николаевна
Крещение
06.12.1849
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
02.11.1871
Сын: Булгаков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Людоговская Елена Александровна
Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Людоговская Мария Александровна
Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich
Рождение ребёнка
1880
Сын: Булгаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich
Рождение ребёнка
06.04.1882
Дочь: Полянская Вера Александровна
Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich
Рождение ребёнка
26.12.1883
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich
Рождение ребёнка
26.11.1885
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Bulgakov Alexander Pavlovich
Смерть
1931