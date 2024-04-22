Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Булгаков Николай Александрович
Булгаков Николай Александрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1880
Дата смерти
1917
Пол
Мужской
Отец
Bulgakov Alexander Pavlovich
1840 г.р.
Мать
Булгакова (Бове) Вера Николаевна
1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Bulgakov Alexander Pavlovich
Мать:
Булгакова Вера Николаевна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1917
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия