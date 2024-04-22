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Булгаков Николай Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1880

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Bulgakov Alexander Pavlovich

Мать: Булгакова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1917
Москва, город федерального значения Москва
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