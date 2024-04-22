Bulgakov Alexander Pavlovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bulgakov Alexander Pavlovich

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1840

Дата смерти

27.04.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1870

Жена: Булгакова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1871

Сын: Булгаков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Людоговская Елена Александровна

Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Людоговская Мария Александровна

Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Булгаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1882

Дочь: Полянская Вера Александровна

Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.12.1883

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.11.1885

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
27.04.1887
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
30.04.1887
Москва, город федерального значения Москва
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