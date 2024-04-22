Bulgakov Alexander Pavlovich
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти27.04.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
02.11.1871
Сын: Булгаков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Людоговская Елена Александровна
Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Людоговская Мария Александровна
Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Булгаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
06.04.1882
Дочь: Полянская Вера Александровна
Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1883
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
26.11.1885
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Булгакова Вера Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
27.04.1887
Похороны
30.04.1887