Оболенская (Воейкова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Воейкова) Надежда Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.09.1819

Дата смерти

16.04.1849

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1819

Отец: Воейков Николай Петрович

Мать: Воейкова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
21.09.1819
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1840

Муж: Оболенский Пётр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Оболенский Николай Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.07.1843

Сын: Оболенский Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Погодина Анна Петровна

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1849

Сын: Оболенский Борис Петрович

Отец ребёнка: Оболенский Пётр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.04.1849
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
19.04.1849
Москва, город федерального значения Москва
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