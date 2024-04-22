Оболенская (Воейкова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1819
Дата смерти16.04.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1819
Крещение
21.09.1819
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1841
Сын: Оболенский Николай Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.07.1843
Сын: Оболенский Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Погодина Анна Петровна
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.03.1849
Сын: Оболенский Борис Петрович
Отец ребёнка: Оболенский Пётр Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.04.1849
Похороны
19.04.1849