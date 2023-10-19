Оболенский Пётр Дмитриевич
Место рожденияСело Петровское , , , , Тульская Губерния Российская Империя
Дата рождения31.01.1814
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1814
Село Петровское , , , , Тульская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1841
Сын: Оболенский Николай Петрович
Мать ребёнка: Оболенская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
01.07.1843
Сын: Оболенский Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Оболенская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Погодина Анна Петровна
Мать ребёнка: Оболенская Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
11.03.1849
Сын: Оболенский Борис Петрович
Мать ребёнка: Оболенская Надежда Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1850