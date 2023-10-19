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Оболенский Пётр Дмитриевич

Место рождения

Село Петровское , , , , Тульская Губерния Российская Империя

Дата рождения

31.01.1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Петровское , , , , Тульская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Оболенская Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Оболенский Николай Петрович

Мать ребёнка: Оболенская Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.07.1843

Сын: Оболенский Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Оболенская Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Погодина Анна Петровна

Мать ребёнка: Оболенская Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.03.1849

Сын: Оболенский Борис Петрович

Мать ребёнка: Оболенская Надежда Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1850
Москва, город федерального значения Москва
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