Третьякова (Воейкова) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения26.03.1784
Дата смерти21.11.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1784
Бракосочетание
1801
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Арсеньев Адриан Семёнович
Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Арсеньев Михаил Семенович
Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якимецкая Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович
Смерть
21.11.1857
Похороны
24.11.1857