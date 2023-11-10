Третьякова (Воейкова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Воейкова) Елизавета Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.03.1784

Дата смерти

21.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1784

Отец: Воейков Пётр Степанович

Мать: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1801

Муж: Арсеньев Семён Семёнович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Арсеньев Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1810

Сын: Арсеньев Семён Семёнович

Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1811

Сын: Арсеньев Адриан Семёнович

Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1813

Сын: Арсеньев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1814

Сын: Арсеньев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович

Бракосочетание
1849

Муж: Третьяков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якимецкая Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Арсеньев Семён Семёнович

Смерть
21.11.1857
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
24.11.1857
Москва, город федерального значения Москва
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