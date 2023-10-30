Арсеньев Адриан Семёнович
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти16.04.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
31.03.1860
Дочь: Сомова Лидия Андриановна
Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Сомова Надежда Адриановна
Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
13.10.1863
Сын: Арсеньев Адриан Адрианович
Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вацлик, Стефанович Виктория Андриановна
Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьякова Елизавета Андриановна
Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.04.1864
Похороны
20.04.1864