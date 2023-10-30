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Арсеньев Адриан Семёнович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1811

Дата смерти

16.04.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Арсеньев Семён Семёнович

Мать: Третьякова Елизавета Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1859

Жена: Гавриленко Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
31.03.1860

Дочь: Сомова Лидия Андриановна

Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Сомова Надежда Адриановна

Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
13.10.1863

Сын: Арсеньев Адриан Адрианович

Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вацлик, Стефанович Виктория Андриановна

Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьякова Елизавета Андриановна

Мать ребёнка: Гавриленко Надежда Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.04.1864
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
20.04.1864
Москва, город федерального значения Москва
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