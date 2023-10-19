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Арсеньев Адриан Адрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1863

Дата смерти

Около 1928

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1863

Отец: Арсеньев Адриан Семёнович

Мать: Гавриленко Надежда Семёновна

Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Красовская Софья Адриановна

Мать ребёнка: Арсеньева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Wilhouse Наталья Адриановна

Мать ребёнка: Арсеньева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елена Андриановна

Мать ребёнка: Арсеньева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Арсеньев Александр Адрианович

Мать ребёнка: Арсеньева Александра Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1928
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