Арсеньев Адриан Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1863
Дата смертиОколо 1928
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1863
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Красовская Софья Адриановна
Мать ребёнка: Арсеньева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Wilhouse Наталья Адриановна
Мать ребёнка: Арсеньева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елена Андриановна
Мать ребёнка: Арсеньева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Арсеньев Александр Адрианович
Мать ребёнка: Арсеньева Александра Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1928