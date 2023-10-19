Арсеньева (Вагнер) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1888
Дочь: Красовская Софья Адриановна
Отец ребёнка: Арсеньев Адриан Адрианович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Wilhouse Наталья Адриановна
Отец ребёнка: Арсеньев Адриан Адрианович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елена Андриановна
Отец ребёнка: Арсеньев Адриан Адрианович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Арсеньев Александр Адрианович
Отец ребёнка: Арсеньев Адриан Адрианович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1938