Арсеньева (Вагнер) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсеньева (Вагнер) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Красовская Софья Адриановна

Отец ребёнка: Арсеньев Адриан Адрианович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Wilhouse Наталья Адриановна

Отец ребёнка: Арсеньев Адриан Адрианович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елена Андриановна

Отец ребёнка: Арсеньев Адриан Адрианович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Арсеньев Александр Адрианович

Отец ребёнка: Арсеньев Адриан Адрианович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1938
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