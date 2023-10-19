Воейков Стефан Михайлович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения15.10.1726
Дата смерти05.08.1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1726
Российская Империя
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна
Бракосочетание
1756
Жена: Воейкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.01.1757
Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.08.1768
Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Долгорукова Александра Степановна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
05.04.1778
Сын: Воейков Николай Степанович
Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
05.08.1792