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Воейков Стефан Михайлович

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

15.10.1726

Дата смерти

05.08.1792

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1726

Отец: Воейков Михаил Яковлевич

Мать: Воейкова Степанида Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1750

Сын: Воейков Федор Степанович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна

Бракосочетание
1756

Жена: Воейкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.01.1757

Сын: Воейков Пётр Степанович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1768

Сын: Воейков Павел Степанович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Долгорукова Александра Степановна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1778

Сын: Воейков Николай Степанович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
05.08.1792
Москва, город федерального значения Москва
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