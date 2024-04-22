Воейков Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смертиПосле 1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Воейков Яков Семёнович
Бракосочетание
1722
Рождение ребёнка
1723
Мать ребёнка: Воейкова Степанида Григорьевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1726
Сын: Воейков Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Воейкова Степанида Григорьевна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1750
Российская Империя
Российская Империя