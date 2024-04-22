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Воейков Михаил Яковлевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1695

Дата смерти

После 1750

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Воейков Яков Семёнович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1722

Жена: Воейкова Степанида Григорьевна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Воейков Глеб Михайлович

Мать ребёнка: Воейкова Степанида Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1726

Сын: Воейков Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Воейкова Степанида Григорьевна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1750
Российская Империя
Российская Империя
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