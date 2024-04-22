Воейкова (Михнева) Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоейкова (Михнева) Степанида Григорьевна

Воейкова (Михнева) Степанида Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1760

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Mikhnev Gregory Avramovich

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1722

Муж: Воейков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Воейков Глеб Михайлович

Отец ребёнка: Воейков Михаил Яковлевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1726

Сын: Воейков Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Воейков Михаил Яковлевич

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1760
Российская Империя
Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close