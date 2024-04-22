Воейкова (Михнева) Степанида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1760
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Mikhnev Gregory Avramovich
Бракосочетание
1722
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Воейков Михаил Яковлевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
15.10.1726
Сын: Воейков Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Воейков Михаил Яковлевич
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1760
Российская Империя
Российская Империя