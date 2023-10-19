Mikhnev Gregory Avramovich
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1675
Дата смерти1713
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Михнев Аврам Игнатьевич
Мать: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Voeikov Anna Grigorievna
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Воейкова Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1713