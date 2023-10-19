Mikhnev Gregory Avramovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mikhnev Gregory Avramovich

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1675

Дата смерти

1713

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Михнев Аврам Игнатьевич

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Voeikov Anna Grigorievna

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Воейкова Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1713
Москва, город федерального значения Москва
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