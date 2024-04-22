Voeikov (Mikhnev) Anna Grigorievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikov (Mikhnev) Anna Grigorievna

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1700

Дата смерти

После 1760

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Mikhnev Gregory Avramovich

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1716

Муж: Voeikov Aleksei Semenovich

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Praskovya Алексеевна

Отец ребёнка: Voeikov Aleksei Semenovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1734

Сын: Voeikov Alexey Alekseevich

Отец ребёнка: Voeikov Aleksei Semenovich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Воейкова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Voeikov Aleksei Semenovich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1760
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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