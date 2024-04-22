Voeikov (Mikhnev) Anna Grigorievna
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смертиПосле 1760
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Mikhnev Gregory Avramovich
Бракосочетание
1716
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Praskovya Алексеевна
Отец ребёнка: Voeikov Aleksei Semenovich
Рождение ребёнка
1734
Сын: Voeikov Alexey Alekseevich
Отец ребёнка: Voeikov Aleksei Semenovich
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Воейкова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Voeikov Aleksei Semenovich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1760
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург