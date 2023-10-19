Voeikov Aleksei Semenovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikov Aleksei Semenovich

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1685

Дата смерти

26.09.1751

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1700 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Бракосочетание
1716

Жена: Voeikov Anna Grigorievna

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Praskovya Алексеевна

Мать ребёнка: Voeikov Anna Grigorievna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1734

Сын: Voeikov Alexey Alekseevich

Мать ребёнка: Voeikov Anna Grigorievna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Воейкова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Voeikov Anna Grigorievna

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
26.09.1751
Российская Империя
Российская Империя
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