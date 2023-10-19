Voeikov Aleksei Semenovich
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1685
Дата смерти26.09.1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1716
Жена: Voeikov Anna Grigorievna
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Praskovya Алексеевна
Мать ребёнка: Voeikov Anna Grigorievna
Рождение ребёнка
1734
Сын: Voeikov Alexey Alekseevich
Мать ребёнка: Voeikov Anna Grigorievna
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Воейкова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Voeikov Anna Grigorievna
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
26.09.1751
Российская Империя
Российская Империя