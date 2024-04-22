Воейков Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения17.08.1768
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1768
Бракосочетание
Около 1780
Жена: Воейкова Агриппина
Рождение ребёнка
25.03.1794
Дочь: Апухтина Анна Павловна
Мать ребёнка: Воейкова Агриппина
Рождение ребёнка
15.03.1795
Сын: Воейков Александр Павлович
Мать ребёнка: Воейкова Агриппина
Рождение ребёнка
27.02.1796
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Воейкова Агриппина
Рождение ребёнка
25.03.1797
Мать ребёнка: Воейкова Агриппина
Рождение ребёнка
?.04.1798
Мать ребёнка: Воейкова Агриппина
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
1820