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Воейков Павел Степанович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.08.1768

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1768

Отец: Воейков Стефан Михайлович

Мать: Воейкова Анна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1780

Жена: Воейкова Агриппина

Рождение ребёнка
25.03.1794

Дочь: Апухтина Анна Павловна

Мать ребёнка: Воейкова Агриппина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.1795

Сын: Воейков Александр Павлович

Мать ребёнка: Воейкова Агриппина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.02.1796

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Воейкова Агриппина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.03.1797

Сын: Воейков Николай Павлович

Мать ребёнка: Воейкова Агриппина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1798

Сын: Воейков Степан Павлович

Мать ребёнка: Воейкова Агриппина

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
унтер-офицер
Смерть
1820
Москва, город федерального значения Москва
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