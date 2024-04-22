Апухтина (Воейкова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения25.03.1794
Дата смерти27.12.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1794
Отец: Воейков Павел Степанович
Мать: Воейкова Агриппина
Крещение
02.04.1794
Бракосочетание
1813
Рождение ребёнка
02.06.1814
Сын: Apukhtin Pavel Vladimirovich
Отец ребёнка: Апухтин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1816
Сын: Apukhtin Pyotr Vladimirovich
Отец ребёнка: Апухтин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Agrafena Vladimirovna
Отец ребёнка: Апухтин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Georgievskaya Sofia Vladimirovna
Отец ребёнка: Апухтин Владимир Петрович
Смерть
27.12.1885
Похороны
30.12.1885