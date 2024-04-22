Апухтина (Воейкова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтина (Воейкова) Анна Павловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.03.1794

Дата смерти

27.12.1885

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1794

Отец: Воейков Павел Степанович

Мать: Воейкова Агриппина

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
02.04.1794
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1813

Муж: Апухтин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
02.06.1814

Сын: Apukhtin Pavel Vladimirovich

Отец ребёнка: Апухтин Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1816

Сын: Apukhtin Pyotr Vladimirovich

Отец ребёнка: Апухтин Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Agrafena Vladimirovna

Отец ребёнка: Апухтин Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Georgievskaya Sofia Vladimirovna

Отец ребёнка: Апухтин Владимир Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.12.1885
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
30.12.1885
Москва, город федерального значения Москва
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