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Воейкова Агриппина

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1761

Дата смерти

10.04.1798

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
Около 1780

Муж: Воейков Павел Степанович

Рождение ребёнка
25.03.1794

Дочь: Апухтина Анна Павловна

Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.03.1795

Сын: Воейков Александр Павлович

Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.02.1796

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.03.1797

Сын: Воейков Николай Павлович

Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.04.1798
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1798

Сын: Воейков Степан Павлович

Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
?.04.1798
Калужская Губерния Российская Империя
Калужская Губерния
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