Воейкова Агриппина
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1761
Дата смерти10.04.1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
25.03.1794
Дочь: Апухтина Анна Павловна
Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович
Рождение ребёнка
15.03.1795
Сын: Воейков Александр Павлович
Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович
Рождение ребёнка
27.02.1796
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1797
Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович
Смерть
10.04.1798
Рождение ребёнка
?.04.1798
Отец ребёнка: Воейков Павел Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
?.04.1798
Калужская Губерния Российская Империя
Калужская Губерния