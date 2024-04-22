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Воейков Александр Павлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.03.1795

Дата смерти

05.03.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1795

Отец: Воейков Павел Степанович

Мать: Воейкова Агриппина

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
18.03.1795
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1820

Жена: Voeikova Elizaveta Valerianovna

Рождение ребёнка
19.06.1825

Сын: Voeikov Valerian Aleksandrovich

Мать ребёнка: Voeikova Elizaveta Valerianovna

Калужская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1828

Сын: Voeikov Platon Aleksandrovich

Мать ребёнка: Voeikova Elizaveta Valerianovna

Калужская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
05.03.1831
Калужская Губерния Российская Империя
Калужская Губерния
Похороны
07.03.1831
Село Павловское - в часовне, , , , Калужская Губерния Российская Империя
Село Павловское - в часовне, , , , Калужская Губерния Российская Империя
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