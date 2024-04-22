Воейков Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения15.03.1795
Дата смерти05.03.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1795
Отец: Воейков Павел Степанович
Мать: Воейкова Агриппина
Крещение
18.03.1795
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
19.06.1825
Сын: Voeikov Valerian Aleksandrovich
Мать ребёнка: Voeikova Elizaveta Valerianovna
Калужская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1828
Сын: Voeikov Platon Aleksandrovich
Мать ребёнка: Voeikova Elizaveta Valerianovna
Калужская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
05.03.1831
Калужская Губерния Российская Империя
Калужская Губерния
Похороны
07.03.1831
Село Павловское - в часовне, , , , Калужская Губерния Российская Империя
Село Павловское - в часовне, , , , Калужская Губерния Российская Империя