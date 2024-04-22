Voeikova (Zubova) Elizaveta Valerianovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikova (Zubova) Elizaveta Valerianovna

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1820

Муж: Воейков Александр Павлович

Рождение ребёнка
19.06.1825

Сын: Voeikov Valerian Aleksandrovich

Отец ребёнка: Воейков Александр Павлович

Калужская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1828

Сын: Voeikov Platon Aleksandrovich

Отец ребёнка: Воейков Александр Павлович

Калужская Губерния Российская Империя
Смерть
После 1850
Калужская Губерния Российская Империя
Калужская Губерния
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