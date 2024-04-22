Voeikova (Zubova) Elizaveta Valerianovna
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
19.06.1825
Сын: Voeikov Valerian Aleksandrovich
Отец ребёнка: Воейков Александр Павлович
Калужская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1828
Сын: Voeikov Platon Aleksandrovich
Отец ребёнка: Воейков Александр Павлович
Калужская Губерния Российская Империя
Смерть
После 1850
Калужская Губерния Российская Империя
Калужская Губерния