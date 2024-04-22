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Воейков Николай Павлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.03.1797

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1797

Отец: Воейков Павел Степанович

Мать: Воейкова Агриппина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1837

Жена: Voeikova Ekaterina Dmitrievna

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Stroganova Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Мать ребёнка: Voeikova Ekaterina Dmitrievna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1844

Сын: Voeikov Dmitry Nikolaevich

Мать ребёнка: Voeikova Ekaterina Dmitrievna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846

Сын: Voeikov Alexander Nikolaevich

Мать ребёнка: Voeikova Ekaterina Dmitrievna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Voeikov Pavel Nikolaevich Николаевич

Мать ребёнка: Voeikova Ekaterina Dmitrievna

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1871
Москва, город федерального значения Москва
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