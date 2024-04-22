Воейков Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения25.03.1797
Дата смерти1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1797
Отец: Воейков Павел Степанович
Мать: Воейкова Агриппина
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Stroganova Ekaterina Nikolaevna Николаевна
Мать ребёнка: Voeikova Ekaterina Dmitrievna
Рождение ребёнка
12.02.1844
Сын: Voeikov Dmitry Nikolaevich
Мать ребёнка: Voeikova Ekaterina Dmitrievna
Рождение ребёнка
1846
Сын: Voeikov Alexander Nikolaevich
Мать ребёнка: Voeikova Ekaterina Dmitrievna
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Voeikov Pavel Nikolaevich Николаевич
Мать ребёнка: Voeikova Ekaterina Dmitrievna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1871