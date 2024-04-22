Voeikova (Begicheva) Ekaterina Dmitrievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Voeikova (Begicheva) Ekaterina Dmitrievna

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.09.1822

Дата смерти

25.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1837

Муж: Воейков Николай Павлович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Stroganova Ekaterina Nikolaevna Николаевна

Отец ребёнка: Воейков Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.02.1844

Сын: Voeikov Dmitry Nikolaevich

Отец ребёнка: Воейков Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846

Сын: Voeikov Alexander Nikolaevich

Отец ребёнка: Воейков Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Voeikov Pavel Nikolaevich Николаевич

Отец ребёнка: Воейков Николай Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.01.1892
Москва, город федерального значения Москва
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