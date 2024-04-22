Voeikova (Begicheva) Ekaterina Dmitrievna
Место рождения
Дата рождения21.09.1822
Дата смерти25.01.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1822
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Stroganova Ekaterina Nikolaevna Николаевна
Отец ребёнка: Воейков Николай Павлович
Рождение ребёнка
12.02.1844
Сын: Voeikov Dmitry Nikolaevich
Отец ребёнка: Воейков Николай Павлович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Voeikov Alexander Nikolaevich
Отец ребёнка: Воейков Николай Павлович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Voeikov Pavel Nikolaevich Николаевич
Отец ребёнка: Воейков Николай Павлович
Смерть
25.01.1892