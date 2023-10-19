Воейкова (Чаплина) Анна Алексеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения05.01.1741
Дата смерти22.03.1812
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1741
Отец: Чаплин Алексей Алексеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович
Бракосочетание
1756
Рождение ребёнка
08.01.1757
Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1768
Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Долгорукова Александра Степановна
Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1778
Сын: Воейков Николай Степанович
Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович
Смерть
22.03.1812