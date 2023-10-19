Воейкова (Чаплина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Чаплина) Анна Алексеевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

05.01.1741

Дата смерти

22.03.1812

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1741

Отец: Чаплин Алексей Алексеевич

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1750

Сын: Воейков Федор Степанович

Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович

Бракосочетание
1756

Муж: Воейков Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
08.01.1757

Сын: Воейков Пётр Степанович

Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.08.1768

Сын: Воейков Павел Степанович

Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Долгорукова Александра Степановна

Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.04.1778

Сын: Воейков Николай Степанович

Отец ребёнка: Воейков Стефан Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.03.1812
Москва, город федерального значения Москва
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