Евреинова (Воейкова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинова (Воейкова) Анна Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1781

Дата смерти

05.03.1833

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Воейков Пётр Степанович

Мать: Воейкова Наталья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1805

Сын: Евреинов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.07.1809

Сын: Евреинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1810

Дочь: Евреинова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1812

Сын: Евреинов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.04.1815

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.1816

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1818

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.1819

Сын: Евреинов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.10.1820

Сын: Евреинов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1823

Сын: Евреинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1833
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
07.03.1833
Москва, город федерального значения Москва
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