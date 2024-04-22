Евреинова (Воейкова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти05.03.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
15.05.1805
Сын: Евреинов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.1809
Сын: Евреинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.09.1810
Дочь: Евреинова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1812
Сын: Евреинов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1815
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1816
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1818
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1819
Сын: Евреинов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1820
Сын: Евреинов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1823
Отец ребёнка: Евреинов Михаил Васильевич
Смерть
05.03.1833
Похороны
07.03.1833