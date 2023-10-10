Евреинова (Евреинова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинова (Евреинова) Наталья Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.09.1810

Дата смерти

03.02.1853

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1810

Отец: Евреинов Михаил Васильевич

Мать: Евреинова Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1834

Муж: Евреинов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Евреинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Евреинов Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1837

Дочь: Фон Врангель Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Евреинов Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1839

Сын: Евреинов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Евреинов Николай Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.02.1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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