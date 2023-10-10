Евреинова (Евреинова) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.09.1810
Дата смерти03.02.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1810
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
1835
Сын: Евреинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Евреинов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1837
Дочь: Фон Врангель Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Евреинов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1839
Сын: Евреинов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Евреинов Николай Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.02.1853
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург