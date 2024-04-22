Евреинов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти08.07.1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
1835
Сын: Евреинов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Евреинова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
18.07.1837
Дочь: Фон Врангель Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Евреинова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
10.02.1839
Сын: Евреинов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Евреинова Наталья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.07.1857
Похороны
12.07.1857
Аладьино, Чучковский муниципальный район, Рязанская область