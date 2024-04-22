Евреинов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвреинов Николай Михайлович

Евреинов Николай Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1787

Дата смерти

08.07.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1834

Жена: Евреинова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Евреинов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Евреинова Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1837

Дочь: Фон Врангель Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Евреинова Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1839

Сын: Евреинов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Евреинова Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.07.1857
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
12.07.1857
Аладьино, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close