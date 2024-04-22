фон Врангель (Евреинова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.07.1837
Дата смерти19.10.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1837
Бракосочетание
11.09.1855
Рождение ребёнка
23.08.1856
Сын: Frhr. Von Wrangell Zu Ludenhof Igor Igorevich
Отец ребёнка: Фон Врангель Igor (George) Igorevich
Рождение ребёнка
13.07.1862
Сын: Von Wrangell Vasili Igorovich
Отец ребёнка: Фон Врангель Igor (George) Igorevich
Рождение ребёнка
1874
Сын: Фон Врангель Peter Igorevich Игоревич
Отец ребёнка: Фон Врангель Igor (George) Igorevich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бар. Врангель Natalia Igorevna
Отец ребёнка: Фон Врангель Igor (George) Igorevich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.10.1916