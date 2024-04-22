фон Врангель (Евреинова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдифон Врангель (Евреинова) Наталья Николаевна

фон Врангель (Евреинова) Наталья Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.07.1837

Дата смерти

19.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1837

Отец: Евреинов Николай Михайлович

Мать: Евреинова Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
11.09.1855

Муж: Фон Врангель Igor (George) Igorevich

Рождение ребёнка
23.08.1856

Сын: Frhr. Von Wrangell Zu Ludenhof Igor Igorevich

Отец ребёнка: Фон Врангель Igor (George) Igorevich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.07.1862

Сын: Von Wrangell Vasili Igorovich

Отец ребёнка: Фон Врангель Igor (George) Igorevich

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1874

Сын: Фон Врангель Peter Igorevich Игоревич

Отец ребёнка: Фон Врангель Igor (George) Igorevich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бар. Врангель Natalia Igorevna

Отец ребёнка: Фон Врангель Igor (George) Igorevich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
19.10.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close