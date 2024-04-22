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фон Врангель Igor (George) Igorevich

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

09.07.1827

Дата смерти

22.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
11.09.1855

Жена: Фон Врангель Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1856

Сын: Frhr. Von Wrangell Zu Ludenhof Igor Igorevich

Мать ребёнка: Фон Врангель Наталья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.07.1862

Сын: Von Wrangell Vasili Igorovich

Мать ребёнка: Фон Врангель Наталья Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1874

Сын: Фон Врангель Peter Igorevich Игоревич

Мать ребёнка: Фон Врангель Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бар. Врангель Natalia Igorevna

Мать ребёнка: Фон Врангель Наталья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный деятель, тайный советник, сенатор, senator
Смерть
22.01.1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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