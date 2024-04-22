фон Врангель Igor (George) Igorevich
Место рождения
Дата рождения09.07.1827
Дата смерти22.01.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1827
Бракосочетание
11.09.1855
Рождение ребёнка
23.08.1856
Сын: Frhr. Von Wrangell Zu Ludenhof Igor Igorevich
Мать ребёнка: Фон Врангель Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
13.07.1862
Сын: Von Wrangell Vasili Igorovich
Мать ребёнка: Фон Врангель Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Фон Врангель Peter Igorevich Игоревич
Мать ребёнка: Фон Врангель Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бар. Врангель Natalia Igorevna
Мать ребёнка: Фон Врангель Наталья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный деятель, тайный советник, сенатор, senator
Смерть
22.01.1875