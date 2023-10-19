Колычева Аксинья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева Аксинья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1793

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Савёлова Анна Александровна

Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Тинькова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1793
Москва, город федерального значения Москва
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