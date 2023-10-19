Колычева Аксинья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Савёлова Анна Александровна
Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Тинькова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Колычев Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1793