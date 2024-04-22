Тинькова (Колычева) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти11.05.1822
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Бракосочетание
1771
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тиньков Павел Ильич
Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Рохманова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мария Ильинична
Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
11.04.1786
Дочь: Гвоздева Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.05.1822
Похороны
13.05.1822