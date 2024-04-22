Тинькова (Колычева) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тинькова (Колычева) Екатерина Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1755

Дата смерти

11.05.1822

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Колычев Александр Иванович

Мать: Колычева Аксинья Афанасьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1771

Муж: Тиньков Илья Яковлевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Тиньков Павел Ильич

Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Рохманова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мария Ильинична

Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.04.1786

Дочь: Гвоздева Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Тиньков Илья Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.05.1822
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
13.05.1822
Москва, город федерального значения Москва
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