Гвоздева (Тинькова) Екатерина Ильинична
Место рождения
Дата рождения11.04.1786
Дата смерти02.12.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1786
Рождение ребёнка
04.01.1810
Сын: Гвоздев Александр Александрович
Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич
Село Орлянка, , , , Курская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
13.01.1815
Сын: Гвоздев Павел Александрович
Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич
Село Орлянка, , , , Курская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Сверчкова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Кологривова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Гвоздев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Kologrivova Ekaterina Alexandrovna
Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1826
Сын: Гвоздев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1863
Похороны
04.12.1863