Гвоздева (Тинькова) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздева (Тинькова) Екатерина Ильинична

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.04.1786

Дата смерти

02.12.1863

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1786

Отец: Тиньков Илья Яковлевич

Мать: Тинькова Екатерина Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.01.1810

Сын: Гвоздев Александр Александрович

Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич

Село Орлянка, , , , Курская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
13.01.1815

Сын: Гвоздев Павел Александрович

Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич

Село Орлянка, , , , Курская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Сверчкова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кологривова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Гвоздев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Kologrivova Ekaterina Alexandrovna

Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1826

Сын: Гвоздев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гвоздев Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1863
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
04.12.1863
Москва, город федерального значения Москва
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