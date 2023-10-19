Kologrivova (Gvozdeva) Ekaterina Alexandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKologrivova (Gvozdeva) Ekaterina Alexandrovna

Kologrivova (Gvozdeva) Ekaterina Alexandrovna

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Гвоздев Александр Васильевич

Мать: Гвоздева (Тинькова) Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1839

Муж: Kologrivov Alexander Lukich

Рождение ребёнка
01.01.1842

Сын: Кологривов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Kologrivov Alexander Lukich

Рождение ребёнка
22.10.1847

Сын: Kologrivov Nikolai Alexandrovich Александрович

Отец ребёнка: Kologrivov Alexander Lukich

Мы используем куки для улучшения работы сайта.