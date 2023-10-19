Kologrivova (Gvozdeva) Ekaterina Alexandrovna
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
01.01.1842
Сын: Кологривов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Kologrivov Alexander Lukich
Рождение ребёнка
22.10.1847
Сын: Kologrivov Nikolai Alexandrovich Александрович
Отец ребёнка: Kologrivov Alexander Lukich