Kologrivov Alexander Lukich
Место рождения
Дата рождения13.05.1799
Дата смерти15.02.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1839
Рождение ребёнка
01.01.1842
Сын: Кологривов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Kologrivova Ekaterina Alexandrovna
Рождение ребёнка
22.10.1847
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
15.02.1863
Острог-на-Волыни, Волынская Губерния Российская Империя
Острог-на-Волыни, Волынская Губерния Российская Империя