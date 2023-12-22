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Kologrivov Alexander Lukich

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Место рождения

Набережное, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

13.05.1799

Дата смерти

15.02.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Набережное, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1839

Жена: Kologrivova Ekaterina Alexandrovna

Рождение ребёнка
01.01.1842

Сын: Кологривов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Kologrivova Ekaterina Alexandrovna

Рождение ребёнка
22.10.1847

Сын: Kologrivov Nikolai Alexandrovich Александрович

Мать ребёнка: Kologrivova Ekaterina Alexandrovna

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
15.02.1863
Острог-на-Волыни, Волынская Губерния Российская Империя
Острог-на-Волыни, Волынская Губерния Российская Империя
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