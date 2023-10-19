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Гвоздев Александр Васильевич

Место рождения

Курское Наместничество Российская Империя

Дата рождения

24.02.1778

Дата смерти

29.04.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Курское Наместничество Российская Империя
Рождение ребёнка
04.01.1810

Сын: Гвоздев Александр Александрович

Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична

Село Орлянка, , , , Курская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
13.01.1815

Сын: Гвоздев Павел Александрович

Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична

Село Орлянка, , , , Курская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Сверчкова Варвара Александровна

Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кологривова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Гвоздев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Kologrivova Ekaterina Alexandrovna

Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1826

Сын: Гвоздев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
29.04.1838
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
02.05.1838
Москва, город федерального значения Москва
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