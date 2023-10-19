Гвоздев Александр Васильевич
Место рожденияКурское Наместничество Российская Империя
Дата рождения24.02.1778
Дата смерти29.04.1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1810
Сын: Гвоздев Александр Александрович
Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична
Село Орлянка, , , , Курская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
13.01.1815
Сын: Гвоздев Павел Александрович
Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична
Село Орлянка, , , , Курская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Сверчкова Варвара Александровна
Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Кологривова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Гвоздев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Kologrivova Ekaterina Alexandrovna
Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
01.01.1826
Сын: Гвоздев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гвоздева Екатерина Ильинична
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
29.04.1838
Похороны
02.05.1838